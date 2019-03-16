الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الطاقة والصناعة والموارد الطبيعية السعودي
AzerTAg.az
١٦.٠٣.٢٠١٩ [١٢:٥٧]
باكو، 16 مارس / آذار، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير الطاقة والصناعة والموارد الطبيعية في المملكة العربية السعودية خالد عبد العزيز الفالح.
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