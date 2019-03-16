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    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الطاقة والصناعة والموارد الطبيعية السعودي

    ١٦.٠٣.٢٠١٩ [١٢:٥‎٧]

    باكو، 16 مارس / آذار، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير الطاقة والصناعة والموارد الطبيعية في المملكة العربية السعودية خالد عبد العزيز الفالح.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الطاقة والصناعة والموارد الطبيعية السعودي
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