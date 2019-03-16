قادة شباب يبحثون كيفية بناء عالم أفضل في منتدى باكو العالمي السابع

باكو، 16 مارس، أذرتاج

تستمر فعاليات منتدى باكو العالمي السابع فعالياتها بعقد حلقات نقاش في يومها الثالث.

أفادت أذرتاج أن حلقة نقاش أخرى عقدت على هامش المنتدى كانت مكرسة لموضوع "كيف يمكن للقادة الشباب أن يبنوا العالم أفضل؟".

وقالت السيدة الأولى الأوكرانية السابقة كثرينا يوشينكو التي أشرفت على الجلسة إن ثمة ظروف خصبة للدرجة الكافية اليوم لنمو الشباب كقادة كما هناك برامج منح خاصة لذلك. ويزيد الشباب بواسطة هذه البرامج من معارفهم السياسية والتكنولوجية.

وأكدت طالبة جامعة جورجتاون سليمة شيتا على أن العالم توجد فيه اليوم مشكلة البيئة وهذه المشكلة تؤدي إلى عدد كبير من الخسائر في العالم ومن اجل إزالة هذه المشكلة ينبغي لنا أن نعمل على مشروع مشترك. وحل المشكلة البيئية لن يسمح بانتشار الفقر عبر العالم.

وقالت الشابة القيرغيزستانية ألتيناي ألنتينمايفا إن احدى المشاكل الرئيسية في العالم هي الفقر مشيرة إلى أن مشكلة الزواج المبكر من القضايا التي تثير قلقا أيضا. وقالت إن الشابات يُجبرن على الزواج رغم انهم يردن التعلم ونتيجة لذلك يتم نقض المساواة بين الجنسين في المجتمع.

وشددت الشابة الممثلة عن إيطاليا جوريا ساردي على أن الإخلال بحقوق الأطفال منتشر عبر العالم وبسبب كون مستوى اجتماعي للوالدين يستفاد من عمل طفل، الامر الذي يشكل مخاطر على مستقبل الأطفال.

وتحدثت طالبة جامعة أدا سوينج نيروزوفا عن عواقب تغير المناخ التي تقلق العالم. وأبلغت أن هذا مرتبط بغياب بيئة اجتماعية مألوفة أيضا إلى جانب وجود مشكلة بيئية. ويجب على المجتمع الدولي أن يعير دقة خاصة لهذه المسائل مع المشاكل السياسية. ولأن المشكلات البيئية تعرقل تطور وتنمية الزراعة والصناعة الغذائية.

وأفاد الشاب الممثل عن جمهورية مقدونيا الشمالية إيليا جفيتانوفسكي أننا يمكن لنا أن نعالج المشاكل ونحسن العالم إذا نوحد جهودنا ونعمل في جو تعاوني ونتيجة العمل المشترك للشباب نستطيع أن نمتلك عالما ممتازا ومن اجل ذلك يجب علينا أن نعمل على مشاريع بيئية واجتماعية.

وفي القسم الثاني من الجلسة قالت الطاجيكستانية كاملة صولييفا إن تعزيز الحوار بين الشباب في العالم يحتاج إلى تطوير الدبلوماسية في هذا المجال ومن الممكن بفضل هذا الحوار المحض أن تدرس المشكلات دراسة مشتركة.

وتحدثت الشابة الأذربيجانية ترلان عباسوفا عن عواقب العنف ضد المرأة وعدم المساواة بين الجنسين التي تقلق العالمَ مؤكدة على ضرورة مكافحة كل هذا بالمستوى العالمي. وتناولت خاصة منح حق التصويت والانتخاب للنساء في أذربيجان لأول مرة في تاريخ في الشرق الإسلامي وذلك مطلع القرين العشرين.

وتطرق الشاب الممثل عن أوكرانيا بكر أبييف إلى مشكلات موجودة في العالم بشأن الأقليات القومية لافتا خاصة إلى خرق حقوقهم.

واستمرت جلسة نقاش بمناقشات.