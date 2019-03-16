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    اقتصاد


    بحث فرص التعاون بين سوكار و"سوناطراك" الجزائرية

    ١٦.٠٣.٢٠١٩ [١٩:٥‎٠]

    باكو، 16 مارس (أذرتاج).

    في لقاء جرى بين رئيس شركة سوكار روناق عبداللايف ورئيس شركة "سوناطراك" الجزائرية عبد المومن ولد قدور والوفد المرافق له في زيارته الى باكو نوقشت سبل التعاون بين الطرفين.

    تحدث الطرفان عن إمكانيات شركتيهما والمشاريع العملاقة التي تنفذاها في مجال استكشاف موارد الطاقة والاستغلال والإنتاج. قرر الطرفان دراسة وبحث سبل التعاون بينهما في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتجارة والبحث وكذلك إعداد خبراء رفيعي المستوى.

    يشار الى ان سوكار تنفذ عمليات البيع والنقل والتسويق وغيرها من عمليات صناعة النفط والغاز اكثر من 40 بلدا بين اكثر من مناطق البيع. تدرس الشركة الدخول في الأسواق الجديدة وتستعرض فرص الشراكة في مجالات الإنتاج والاستخراج والنقل وصناعة الكيمياء وغيرها من مجالات النشاط داخل أذربيجان.

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    بحث فرص التعاون بين سوكار و"سوناطراك" الجزائرية