صبائل باكو يتعاقد مع مايكل إيسين
AzerTAg.az
١٦.٠٣.٢٠١٩ [٢٠:٥٩]
باكو، 16 مارس، أذرتاج
تعاقد نادي صبائل باكو الأذربيجاني لكرة القدم مع مايكل إيسين لاعب كرة القدم الغاني الشهير.
أفادت أذرتاج عن بيان صبائل أن التعاقد موقع عليها لمدة سنة والنصف وينص على أن إيسين يعمل كذلك في طاقم مدربين لفريق صبائل تحت 19 عاما أيضا.
وانقتل لاعب الوسيط الغاني الشهير إلى صبائل باكو بصفة وكيل حر.
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