الرئيس علييف يصدر مرسوما بشأن العفو عن بعض السجناء بينهم الأجانب – إضافة

باكو، 16 مارس، أذرتاج

أصدر الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان في 16 مارس اليوم قرارا جمهوريا بشأن العفو الذي يشمل 431 سجين.

أفادت أذرتاج أنه بعد النظر في نداءات بعض السجناء وعائلاتهم وموكل جمهورية أذربيجان في حقوق الإنسان ومنظمات حماية حقوق الإنسان الموجهة للرئيس الأذربيجاني وبالنظر أيضا في حسن السير والسلوك للسجناء وحالتهم الصحية وحالتهم الاجتماعية والمدة التي أمضوها من العقوبة تم بموجب هذا المرسوم رفع العقوبة بالكامل وتقليص مدة العقوبة عن 431 سجين صدرت بحقهم أحكام مختلفة.

وينص القرار الجمهوري على إعفاء 399 سجين عن مدة العقوبات الباقية بالإضافة إلى تقليص مدة العقوبة المؤبد بحق 3 سجناء إلى 25 سنة لأحدهم و20 سنة للاثنين منهم. كما اعفي عن سجين محكوم بالسجن والمؤخر تنفيذ عقوبته والشخص المحكوم عليه بالسجن مع تأجيل التنفيذ عن العقوبة و11 آخر محكوما عليهم مشروطا عن العقوبات.

وشمل المرسوم كذلك على سجين محكوم عليه بتقييد الحرية بالإعفاء عن بقية العقوبة و3 سجناء عن الأعمال الإصلاحية وسجين عن الأشغال العامة و12 آخر عن عقوبات التغريم.

كما يشمل العفو على بعض السجناء الأجانب بينهم مواطنو روسيا وجورجيا وأوزبكستان وتركيا والصين ونيجيريا وكاميرون وبلاروس.