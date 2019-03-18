وزير الطاقة الأذربيجاني: أذربيجان ستواصل إسهامها في استقرار سوق النفط

باكو، 18 مارس (أذرتاج).

ستواصل أذربيجان إسهامها في استقرار سوق النفط.

أفادت وكالة أذرتاج الرسمية للانباء ان هذه الكلمات قالها وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف في كلمة ألقاها في الاجتماع الثالث عشر للمراقبة الوزارية المشتركة لأوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء بالمنظمة في باكو بمشاركة 14 بلدا مصدرا للنفط وأمانة أوبك.

أضاف الوزير ان هذا الاجتماع يعقد في العاصمة الأذربيجانية بناء على مبادرة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف لاستضافته في باكو. وهذا خير دليل على التقدير العالي لسياسة الطاقة التي ينتهجها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الذي طرح مبادرة إنشاء صيغة "أوبك +" بغرض تنظيم سوق النفط. وطرح الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في منتدى دافوس في يناير عام 2016 مبادرة تدعو إلى التعاون بهدف استقرار الأسعار معلنا أن التنسيق الجيد بين أعضاء أوبك وغير الأعضاء فيها في خفض سقف الإنتاج قد يؤدي إلى نتائج معينة.

وتواصل أذربيجان دورها النشط في إطار صيغة "أوبك +" للحفاظ على التوازن في سوق النفط والتوصل الى استقرار الأسعار. وتستضيف فعاليات في إطار هذه الصيغة. ستواصل أذربيجان إسهامها في استقرار سوق النفط.