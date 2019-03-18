 أذرتاج شاركت في مشروع صحيفة China Daily الصينية الشهيرة

بكين، 18 مارس (أذرتاج).

شاركت وكالة أذرتاج الرسمية الأذربيجانية للأنباء في مشروع صحيفة China Daily الصينية الشهيرة، المكرس للدورات السنوية لاجتماع ممثلي الشعب الصيني الهيئة التشريعية العليا وللمجلس الاستشاري السياسي الصيني الهيئة الاستشارية العليا.

في إطار المشروع قدمت أذرتاج دعما لتنظيم الاستفسارات المباشرة في الإنترنت حول مواضيع مطروحة في الدورات والجلسات وإعداد تقارير مصورة حول الاستفسارات ونفذت التغطية الإعلامية لسير الدورات والجلسات لكلتا الهيئتين في الإعلام. وأشادت قيادة صحيفة China Daily دعم أذرتاج.

يشار الى ان أذربيجان تبث اخبارها باللغات الإنجليزية والروسية والفرنسية والألمانية والعربية والاسبانية والصينية الى جانب الأذربيجانية وتتعاون مع وسائل الاعلام العالمية الشهيرة.

يبلغ اجمالي عدد مشتركي صحيفة China Daily اكثر من 100 مليون ويسمح تعاون الوكالة مع الصحيفة لنشر اخبار اذرتاج ليس فقط في الصين، فحسب بل في العالم باسره.