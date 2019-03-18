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    اقتصاد


    الوزير السعودي: استقرار سقف الإنتاج العالمي من الأغراض الأساسية

    ١٨.٠٣.٢٠١٩ [١٦:١٨]

    باكو، 18 مارس، أذرتاج

    قال خالد بن عبد العزيز الفالح إن استقرار سقف الإنتاج العالمي من الأغراض الأساسية.

    أفادت أذرتاج عن الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي قوله في كلمة ألقاها في الاجتماع الـ13 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة للبلدان المصدرة للنفط أوبك وغير أوبك المنعقد في 18 مارس اليوم في باكو عاصمة أذربيجان إن خطوات مهمة اتخذت العام الماضي من اجل تشكيل توازن في سوق النفط وكون سعر النفط في مستوى مقبول ثمار التعاون بصيغة أوبك وأوبك زائد.

    وأضاف الوزير الفالح أن عقد اجتماع اليوم في موطن النفط بباكو مهم جدا وأذربيجان مشارك فاعل للتعاون في صيغة أوبك زائد حاليا.

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    الوزير السعودي: استقرار سقف الإنتاج العالمي من الأغراض الأساسية