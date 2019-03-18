أذربيجان تحصد ذهبية وبرونزيتين في بطولة أوروبا للملاكمة تحت 22 عاما

باكو، 18 مارس، أذرتاج

اختتمت بطولة أوروبا للملاكمة بين الذكور والإناث تحت 22 عاما التي نظمت في مدينة فلاديقوقاز الروسية.

أفادت أذرتاج أن زعيم منتخب أذربيجان محمد عبد الله يف بزنة 91 زائد كغ حصد ذهبية بفوزه في اللقاء النهائي على فيكتور يوركا الألماني بحساب 5-0 ليبلغ عدد الميداليات المحرزة من جانب المنتخب الأذربيجاني في البطولة القارية ذهبية وبرونزيتين.

يذكر أن رفأت حسينوف بوزن 49 كغ وجبرائيل يليكوف بوزن 81 كغ حصلا على برونزيتين في البطولة سابقا.

وبهذه النتيجة احتل المنتخب الأذربيجاني للذكور المركز الرابع بين 38 بلدا بين الفرق واحتل المنتخب الروسي المركز الأول بسبعة ذهبيات وبلغاريا ثانيا ذهبيتين وفضية وأوكرانيا ثالثا بذهبية وثلاث برونزيات.