توقيع مذكرة بين وزارة الطاقة الأذربيجانية وشركة "ACWA POWER" السعودية

باكو، 18 مارس / آذار، (أذرتاج)

تم توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الطاقة الأذربيجانية وشركة "ACWA POWER" السعودية ضمن الاجتماع السابع والعشرون للجنة الفنية المشتركة ولجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء بالمنظمة في باكو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة الأذربيجانية أن نائب وزير الطاقة الأذربيجاني سامر ولييف ومدير شركة "أكوا باور" السعودية أياد العامري وقعا على المذكرة.

تتوخى مذكرة التفاهم مبادئ أساسية للتعاون في الاستثمار في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في أذربيجان وتقدير الإمكانات وخلق الظروف فيها.

قال نائب وزير الطاقة الأذربيجاني سامر ولييف إن وزارة الطاقة تتعاون مع الشركات الدولية لضمان الاستخدام الفعال لمصادر الطاقة المتجددة الغنية في أذربيجان وتعزيز أمن الطاقة لتنويع توليد الطاقة ولتنفيذ إنتاج الطاقة النظيفة في البلاد.

وأضاف نائب الوزير: "في الوقت الحاضر، يجري إعداد القاعدة التشريعية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة والآليات المتقدمة لجذب المستثمرين. وسيساهم التعاون مع شركة "أكوا باور" السعودية في التنظيم الفعال للأنشطة في هذا المجال ودراسة وتطبيق الخبرة المتقدمة في خفض تكاليف إنتاج الطاقة المتجددة ومواصلة تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة".

تعمل شركة "أكوا باور" بشكل رئيسي في مشاريع الطاقة والمياه كشركة متخصصة في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر. تقوم الشركة حاليا بتنفيذ مشاريع طاقة الرياح والشمس في آسيا وإفريقيا ومصر والأردن ودول أخرى.