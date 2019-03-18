باكو، 18 مارس / آذار، (أذرتاج) انتخبت أربعة بلدان عضوة جديدة في لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء بالمنظمة. أفادت وكالة أذرتاج أنه تم اتخاذ القرار في الاجتماع الثالث عشر للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء بالمنظمة اليوم في باكو. وتم انتخاب العراق وكازاخستان ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة لعضوية لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء بالمنظمة.

AZERTAG.AZ : 4 بلدان عضوة في لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء بالمنظمة

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