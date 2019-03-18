اجتماعات قادمة لأوبك تعقد في جدة
AzerTAg.az
١٨.٠٣.٢٠١٩ [١٨:٢٧]
باكو، 18 مارس / آذار، (أذرتاج)
ستعقد الاجتماعات القادة للجنة الفنية المشتركة ولجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء بالمنظمة في مدينة جدة في شهر مايو للعام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الطاقة والصناعة والثروات الطبيعية السعودي خالد عبدالعزيز الفالح في مؤتمر صحفي حول نتائج الاجتماع الثالث عشر للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء بالمنظمة المنعقد اليوم في باكو.
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