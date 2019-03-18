إيرادات ونفقات ميزانية الدولة خلال شهرين
AzerTAg.az
١٨.٠٣.٢٠١٩ [١٨:٥٨]
باكو، 18 مارس / آذار، (أذرتاج)
وفقا لمعلومات وزارة المالية، بلغت إيرادات ميزانية الدولة خلال أشهر يناير – فبراير 3 مليارات و532.9 مليون مانات ومصروفاتها مليارين و954.8 مليون مانات.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن فائض الميزانية بلغ 578.1 مليون مانات أو 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
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