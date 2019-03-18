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    إيرادات ونفقات ميزانية الدولة خلال شهرين

    ١٨.٠٣.٢٠١٩ [١٨:٥‎٨]

    باكو، 18 مارس / آذار، (أذرتاج)

    وفقا لمعلومات وزارة المالية، بلغت إيرادات ميزانية الدولة خلال أشهر يناير – فبراير 3 مليارات و532.9 مليون مانات ومصروفاتها مليارين و954.8 مليون مانات.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن فائض الميزانية بلغ 578.1 مليون مانات أو 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

    AZERTAG.AZ : إيرادات ونفقات ميزانية الدولة خلال شهرين
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