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    زيادة الدخل الفردي للسكان بنسبة 5.1 %

    ١٨.٠٣.٢٠١٩ [١٩:٢٩]

    باكو، 18 مارس / آذار، (أذرتاج)

    سجل دخل سكان أذربيجان بمبلغ 7 مليارات و619.7 مليون مانات بزيادة 5.1 في المائة خلال أشهر يناير – فبراير للعام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه كان حجم الدخل الباقي تحت تصرف الأهالي 772.2 مانات.

    كما كان تصرف السكان بعد كل المدفوعات الإلزامية والطوعية بمبلغ 6 مليارات و952 مليون مانات.

    AZERTAG.AZ :زيادة الدخل الفردي للسكان بنسبة 5.1 %
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