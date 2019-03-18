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    اقتصاد


    تصدير منتجات النفط بقيمة 48.5 مليون دولار من أذربيجان

    ١٨.٠٣.٢٠١٩ [١٩:١٧]

    باكو، 18 مارس / آذار، (أذرتاج)

    أصدرت أذربيجان 92 طنا و568 طن من المنتجات النفطية في أول شهرين من العام الحالي.

    بلغت تكلفة المنتجات النفطية المصدرة 48 مليون و501 ألف دولار أمريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 217 ألف و283 طن من المنتجات النفطية من البلد في نفس الشهر من العام الماضي وبلغت تكلفتها 107 مليون و7 آلاف دولار.

    AZERTAG.AZ :تصدير منتجات النفط بقيمة 48.5 مليون دولار من أذربيجان
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