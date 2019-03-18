وزير الطاقة السعودي يكشف عن نسبة مراعاة اتفاقية أوبك زائد خلال فبراير

باكو، 18 مارس، أذرتاج

خالد بن عبد العزيز الفالح إن نسبة مراعاة الاتفاقية على خفض إنتاج النفط مع البلدان الأعضاء لمنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك وبعض البلاد غير المنضمة إلى المنظمة كانت 90 في المائة خلال شهر فبراير.

أفادت أذرتاج عن الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي قوله في كلمة ألقاها في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الـ13 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة للبلدان المصدرة للنفط أوبك وغير أوبك المنعقد في 18 مارس اليوم في باكو عاصمة أذربيجان إن لجنة المراقبة راضية عن التطورات الجارية في سوق النفط مفيدا أن نسبة المراعاة للاتفاقية من قبل البلدان المشاركة في بيان التعاون بلغت 90 في المائة خلال فبراير واللجنة مرتاحة من الفعاليات الجماعية للبلدان الأعضاء خلال شهر فبراير.

وأضاف الوزير السعودي أن مستوى مراعاة الاتفاقية خلال يناير كانت عند 83 في المائة.