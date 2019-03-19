الجمارك تعلن نسب النفط والغاز في صادرات أذربيجان
AzerTAg.az
١٩.٠٣.٢٠١٩ [١١:٤٣]
باكو، 19 مارس / آذار، (أذرتاج)
بلغت صادرات النفط الخام من المنتجات النفطية خلال أشهر يناير- فبراير للعام الحالي 82.61 في المائة من إجمالي صادرات البلاد، 6.74 في المائة من الغاز الطبيعي و1.54 في المائة من المنتجات النفطية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن صادرات البلد من الغاز الطبيعي شكلت 1.33 في المائة من إجمالي عمليات التصدير فيما بلغ نسبة الصادرة من المنتجات النفطية 4.84 في المائة.
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