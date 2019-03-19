الرئيس إلهام علييف يشارك في احتفاليات عيد نيروز
AzerTAg.az
١٩.٠٣.٢٠١٩ [١١:٣١]
باكو، 19 مارس / آذار (أذرتاج)
أقيمت اليوم التاسع عشر من مارس / آذار في باكو احتفاليات شعبية بمناسبة العيد الوطني للشعب الأذربيجاني عيد نيروز.
شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة قرينته مهربان علييفا في الاحتفالية الشعبية المقامة في حديقة نافورات بباكو بمناسبة عيد نيروز.
استقبل الحشود وضيوف العاصمة باكو رئيس أذربيجان وعقيلته هنا استقبالا حارا.
وهنأوا الرئيس إلهام علييف والسيدة قرينته مهربان علييفا بمناسبة عيد نيروز.
وتحدث رئيس الدولة إلهام علييف مع السكان.
تم التقاط صور تذكارية مع المشاركين في الاحتفال بعيد نيروز.
وثم تفقد الرئيس إلهام علييف وعقيلته مهربان علييفا معرض المحاصيل المنبتة في أراضي أذربيجان الخصبة على هامش الاحتفالية العيدية.
تستمر احتفاليات عيد نيروز.
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