الوزير التشيلي: بلادي حريصة على التعاون الشامل مع أذربيجان

باكو، 19 مارس (أذرتاج).

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف في زيارته الرسمية إلى جمهورية التشيلي بوزير الخارجية لهذا البلد روبيرتو آمبيورو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية الأذربيجانية أن روبيرتو آمبيورو أشاد بالزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها نظيره الأذربيجاني إلى بلاده معربا عن يقينه من أن تساهم هذه الزيارة في تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين. وقال إن التشيلي حريصة على التعاون الشامل مع أذربيجان.

أكد الوزير محمدياروف على أهمية تكثيف تبادل الزيارات الرفيعة المستوى بغرض توسيع اتصالات على المستويات المختلفة بين البلدين وإجراء الحوار السياسي المتواصل.

وأعرب الجانبان في اللقاء عن امتنانهما للوضع الحالي للعلاقات الدبلوماسية التي سيمر 25 عاما على إنشائها بين البلدين. في هذا الخصوص، قيل إن بدء عمل سفارة التشيلي في أذربيجان ستعطي دفعة جديدة لتطوير العلاقات الثنائية.

وأشار الوزيران إلى وجود إمكانيات واسعة للتعاون المفيد في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعليم والسياحة والزراعة والطاقة والنقل والاستثمارات والإنسانية.

كما أجرى الوزيران تبادل وجهات النظر في القضايا الدولية الملحة وآخر تطورات الأوضاع الإقليمية. في هذا السياق أحاط محمدياروف نظيره الأذربيجاني علما بآخر مستجدات عملية المحادثات في تسوية النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان.

إلى جانب ذلك، نوقشت في اللقاء مسائل التعاون في إطار المنظمات الدولية وحركة عدم الانحياز، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الوزير إلمار محمدياروف ان التشيلي مدعوة للمشاركة في اجتماع قمة حركة عدم الانحياز المزمع انعقاده في أذربيجان في أكتوبر العام الجاري.