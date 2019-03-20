الرئيس الأذربيجاني يهنئ قاسم جومارت توكايف بمناسبة بدء نشاطه في منصب الرئيس الكازاخستاني
AzerTAg.az
٢٠.٠٣.٢٠١٩ [١٥:٥١]
باكو، 20 مارس (أذرتاج).
اجرى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف مكالمة هاتفية مع قاسم جومارت توكايف بمناسبة بدء نشاطه في منصب رئيس كازاخستان.
نقل الرئيس إلهام علييف الى قاسم جومارت توكايف تهانيه بمناسبة بدء نشاطه في منصب رئيس كازاخستان متمنيا له نجاحات من اجل تنمية كازاخستان.
اعرب قاسم جومارت توكايف عن شكره على الاهتمام والتبريكات.
وابدى الرئيسان سرورهما على التطوير الناجح لعلاقات الصداقة بين البلدين في كافة المجالات معربين عن يقينهما للمزيد من تطوير وتعزيز العلاقات فيما بعد ايضا.
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