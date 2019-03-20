الرئيس إلهام علييف يجري اتصالا هاتفيا بنورسلطان نظربايف

باكو، 20 مارس (أذرتاج).

أجرى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اتصالا هاتفيا بالزعيم الكازاخي ورئيس مجلس الأمن الكازاخي نورسلطان نظربايف.

أكد الرئيس إلهام علييف ان نورسلطان نظربايف عمل بشكل دؤوب خلال فترة رئاسته كازاخستان في سبيل تطوير البلد وتحسين الرفاه والاستقرار مشيرا الى ان علاقات الصداقة القائمة بينه وبين الزعيم القومي الاذربيجاني حيدر علييف أرست اساس العلاقات الثنائية بين البلدين. نقل الرئيس إلهام علييف الى نورسلطان نظربايف تمنياته له بدوام النجاحات وموفور الصحة في نشاطه المقبل.

اعرب نورسلطان نظربايف عن شكره للرئيس إلهام علييف على الاهتمام والكلمات الطيبة.

أبدى الرئيس إلهام علييف ونورسلطان نظربايف يقينهما من استمرار تطور علاقات الصداقة بين اذربيجان وكازاخستان بنجاح في كافة المجالات فيما بعد ايضا.