    • / سياسة

    سياسة


    قوات الاحتلال الأرميني تخرق الهدنة 30 مرة خلال اليوم

    ٢١.٠٣.٢٠١٩ [١٥‎:٥‎٠]

    باكو، 21 مارس، أذرتاج

    خرقت قوات الاحتلال الأرميني نظام وقف اطلاق النار 30 مرة خلال اليوم باستخدام الأسلحة الثقيلة كبيرة العيار بمختلف اتجاهات خط الجبهة.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن قوات الاحتلال الأرميني المرابطة في مرتفعات بمحافظة نويمبريان الارمينية وقريتي أيجيوفيت لمحافظة ايجيفان الارمينية وشيناري لمحافظة برد الارمينية اطلقت النيران على مواقع الدفاع الأذربيجاني بقرى كمرلي وبالا جعفرلي لمحافظة قازاخ الأذربيجانية وكوخ نبي وأسريك جيرداخان وأق بولاق لمحافظة طاووس الأذربيجانية.

    كما أن مواقع الدفاع الأذربيجاني تعرضت لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة بقرى جويارخ المحتلة لمحافظة تارتار الأذربيجانية ونمرلي وباش قروند وساريجالي ويوسف جانلي ومرزيلي المحتلة لمحافظة أغدام الأذربيجانية وقراخان بيكلي المحتلة لمحافظة فضولي الأذربيجانية ومهديلي المحتلة لمحافظة جبرائيل الأذربيجانية ومرتفعات محتلة لمحافظات جورانبوي وتارتار واغدام وخوجاوند وفضولي الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :قوات الاحتلال الأرميني تخرق الهدنة 30 مرة خلال اليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٣.٢٠١٩ [١٠:٥‎١]
    قوات الاحتلال الأرمينية تخرق الهدنة 21 مرة
    ١٨.٠٣.٢٠١٩ [١٣:٥‎٧]
    قوات الاحتلال الأرمينية تخرق الهدنة 24 مرة
    ١٦.٠٣.٢٠١٩ [١٨:٢٣]
    انعقاد لقاء عمل مع مجموعة خبراء الناتو
    ١٦.٠٣.٢٠١٩ [١٠:٣٤]
    قوات الاحتلال الأرمينية تخرق الهدنة 21 مرة
    قوات الاحتلال الأرميني تخرق الهدنة 30 مرة خلال اليوم