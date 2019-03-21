قوات الاحتلال الأرميني تخرق الهدنة 30 مرة خلال اليوم

باكو، 21 مارس، أذرتاج

خرقت قوات الاحتلال الأرميني نظام وقف اطلاق النار 30 مرة خلال اليوم باستخدام الأسلحة الثقيلة كبيرة العيار بمختلف اتجاهات خط الجبهة.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن قوات الاحتلال الأرميني المرابطة في مرتفعات بمحافظة نويمبريان الارمينية وقريتي أيجيوفيت لمحافظة ايجيفان الارمينية وشيناري لمحافظة برد الارمينية اطلقت النيران على مواقع الدفاع الأذربيجاني بقرى كمرلي وبالا جعفرلي لمحافظة قازاخ الأذربيجانية وكوخ نبي وأسريك جيرداخان وأق بولاق لمحافظة طاووس الأذربيجانية.

كما أن مواقع الدفاع الأذربيجاني تعرضت لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة بقرى جويارخ المحتلة لمحافظة تارتار الأذربيجانية ونمرلي وباش قروند وساريجالي ويوسف جانلي ومرزيلي المحتلة لمحافظة أغدام الأذربيجانية وقراخان بيكلي المحتلة لمحافظة فضولي الأذربيجانية ومهديلي المحتلة لمحافظة جبرائيل الأذربيجانية ومرتفعات محتلة لمحافظات جورانبوي وتارتار واغدام وخوجاوند وفضولي الأذربيجانية.