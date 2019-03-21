النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تهنئ داريغا نزربايفا
AzerTAg.az
٢١.٠٣.٢٠١٩ [١٦:١٧]
باكو، 21 مارس، أذرتاج
هنأت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا السيدة داريغا نزربايفا بمناسبة انتخابها رئيسا لمجلس الشيوخ بالبرلمان الكازاختساني.
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