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    النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تهنئ داريغا نزربايفا

    ٢١.٠٣.٢٠١٩ [١٦:١٧]

    باكو، 21 مارس، أذرتاج

    هنأت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا السيدة داريغا نزربايفا بمناسبة انتخابها رئيسا لمجلس الشيوخ بالبرلمان الكازاختساني.

    AZERTAG.AZ :النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تهنئ داريغا نزربايفا
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    النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تهنئ داريغا نزربايفا