قوات الاحتلال الأرميني تواصل خرق الهدنة يوميا

باكو، 23 مارس، أذرتاج

خرقت قوات الاحتلال الأرميني نظام وقف اطلاق النار 25 مرة خلال اليوم بمختلف اتجاهات خط الجبهة.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن قوات الاحتلال الأرميني المرابطة في مرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الارمينية اطلقت النيران على مواقع الدفاع الأذربيجاني بمرتفعات محافظة جدابيك الأذربيجانية.

كما أن مواقع الدفاع الأذربيجاني تعرضت لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة بقرى جويارخ وتشيلابورت المحتلتين لمحافظة تارتار الاذربيجانية وشيخ لار وباش قروند وجواهرلي المحتلة لمحافظة أغدام الأذربيجانية وقراخان بيكلي وأشاغي سيد أحمدلي المحتلتين لمحافظة فضولي الأذربيجانية ومرتفعات محتلة لمحافظتي تارتار وأغدام الأذربيجانيتين.