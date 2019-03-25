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    سياسة


    قوات الاحتلال الأرميني تخرق الهدنة 22 مرة خلال اليوم

    ٢٥‎.٠٣.٢٠١٩ [١٤:٠٢]

    باكو، 25 مارس، أذرتاج

    خرقت قوات الاحتلال الأرميني نظام وقف إطلاق النار 22 مرة خلال اليوم بمختلف اتجاهات خط الجبهة.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن قوات الاحتلال الأرميني المرابطة في قرية شاوارشاوان بمحافظة نويمبريان الأرمينية أطلقت النيران على مواقع الدفاع الأذربيجاني بقرية قوشجي أيريم لمحافظة قازاخ الأذربيجانية.

    كما أن مواقع الدفاع الأذربيجاني تعرضت لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة بقرى تشيلابورت المحتلة لمحافظة تارتار الأذربيجانية وشيخ لار وباش قروند نيروزلو المحتلة لمحافظة أغدام الأذربيجانية وقورقان وهوراديز المحتلتين لمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك بمرتفعات محتلة لمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام وخوجاوند وفضولي الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :قوات الاحتلال الأرميني تخرق الهدنة 22 مرة خلال اليوم
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