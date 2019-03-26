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    سياسة


    قوات الاحتلال الأرميني تخرق الهدنة 22 مرة خلال اليوم

    ٢٦.٠٣.٢٠١٩ [١٥‎:٢٥‎]

    باكو، 26 مارس، أذرتاج

    خرقت قوات الاحتلال الأرميني نظام وقف إطلاق النار 22 مرة خلال اليوم بمختلف اتجاهات خط الجبهة.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن قوات الاحتلال الأرميني المرابطة في قرية شاوارشاوان مرتفعات بمحافظة نويمبريان الأرمينية وقرية أيقيوفيت لمحافظة إيجيفان الارمينية أطلقت النيران على مواقع الدفاع الأذربيجاني بقرى قايماقلي وقوشجي أيريم وبالا جعفرلي لمحافظة قازاخ الأذربيجانية.

    كما أن مواقع الدفاع الأذربيجاني تعرضت لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة بقرى تشيلابورت المحتلة لمحافظة تارتار الأذربيجانية وباش قروند وجواهرلي ويوسف جانلي المحتلة لمحافظة أغدام الأذربيجانية وقراخان بيكلي وأشاغي سيد أحمدلي المحتلتين لمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك بمرتفعات محتلة لمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام الأذربيجانية.

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