باكو، 26 مارس، أذرتاج تفقد الرئيس إلهام علييف في 26 مارس اليوم الظروف المهيأة لدى محطة "باكميل" لمترو أنفاق باكو بعد الإصلاح الشامل وإعادة البناء.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى محطة "باكميل" لمترو أنفاق باكو بعد الإصلاح الشامل

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