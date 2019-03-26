الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى محطة "باكميل" لمترو أنفاق باكو بعد الإصلاح الشامل
AzerTAg.az
٢٦.٠٣.٢٠١٩ [١٥:٢٠]
باكو، 26 مارس، أذرتاج
تفقد الرئيس إلهام علييف في 26 مارس اليوم الظروف المهيأة لدى محطة "باكميل" لمترو أنفاق باكو بعد الإصلاح الشامل وإعادة البناء.
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