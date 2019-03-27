باكو، 27 مارس / آذار، (أذرتاج) ارتفع سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية. أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 69.38 دولارا بارتفاع مسجل عند 0.69 دولارا. يذكر انه بلغ سعر برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 19.15 دولار في شهر ديسمبر لعام 2001 وتم بيعه بقيمة 149.66 دولار في يوليو لعام 2008.

AZERTAG.AZ : بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 69.38 دولار

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