قوات الاحتلال الأرمينية تخرق الهدنة 24 مرة

باكو، 27 مارس / آذار، (أذرتاج)

خرقت قوات الاحتلال الأرمينية وقف إطلاق النار 24 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقرية بركابر والمرتفعات بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي قيزيلحاجيلي وجعفرلي والمرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية.

كما أطلقت وحدات قوات الاحتلال الأرمينية النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرية جيلبورت بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرى باش قروند وأجارلي ويوسفجانلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرى قروند وقاراخانبكلي وكوردلر بمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظتي تارتار وأغدام الأذربيجانية على المواقع المختلفة المقابلة للجيش الأذربيجاني.