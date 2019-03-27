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    سياسة


    إجراء المراقبة في خط الجبهة

    ٢٧.٠٣.٢٠١٩ [١٢:٣٢]

    باكو، 27 مارس / آذار، (أذرتاج)

    يخطط في 28 مارس / آذار إجراء مراقبة في خط الجبهة الواقع بمحافظة تارتار الأذربيجانية وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه سيقوم بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي أوقنين يوفيج وقينادي بتريكا.

    وسيقوم بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي سايمون تيلر وميخايل أولارو.

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