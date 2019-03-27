باكو، 27 مارس / آذار، (أذرتاج) أقيمت مباراة أخيرة للمنتخب الأذربيجاني لكرة القدم تحت 19 عاما في مرحلة الجولة النخبة الأوروبية. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم أن المنتخب الأذربيجاني قابل رومانيا وانهزم أمام منافسه بحساب 0:4. واختتمت المباراة بين منتخبنا وروسيا بالتعادل بحساب 0:0 ضمن مرحلة الجولة النخبة الأوروبية. وانهزمت المواجهة مع منتخب أيرلندا بحساب 1:3.

AZERTAG.AZ : مواجهة بين منتخبي أذربيجان ورومانيا

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده