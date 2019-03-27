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    رياضة


    مواجهة بين منتخبي أذربيجان ورومانيا

    ٢٧.٠٣.٢٠١٩ [١٣:٥‎٢]

    باكو، 27 مارس / آذار، (أذرتاج)

    أقيمت مباراة أخيرة للمنتخب الأذربيجاني لكرة القدم تحت 19 عاما في مرحلة الجولة النخبة الأوروبية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم أن المنتخب الأذربيجاني قابل رومانيا وانهزم أمام منافسه بحساب 0:4.

    واختتمت المباراة بين منتخبنا وروسيا بالتعادل بحساب 0:0 ضمن مرحلة الجولة النخبة الأوروبية.

    وانهزمت المواجهة مع منتخب أيرلندا بحساب 1:3.

    AZERTAG.AZ :مواجهة بين منتخبي أذربيجان ورومانيا
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