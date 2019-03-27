نقل 5.2 مليار طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية
AzerTAg.az
٢٧.٠٣.٢٠١٩ [١٤:٤٦]
باكو، 27 مارس / آذار، (أذرتاج)
تم نقل 6 ملايين و459.6 ألف طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية بأذربيجان خلال الشهرين الأولين من العام الحالي.
وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 81.2 في المائة من هذا الحجم تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان وتم تصدير 5 ملايين و247.9 ألف طن من البترول من باكو بهذا الخط خلال نفس الفترة.
وكذلك، تم خلال شهرين نقل 752.7 ألف طن من نفط الترانزيت بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.
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