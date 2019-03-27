بطولة هاشموف التذكاري للشطرنج تنطلق بمشاركة اقوى أساتذة الشطرنج في أذربيجان

شمكير، 27 مارس، أذرتاج

تنظم بطولة وقار هاشموف التذكاري التقليدي للشطرنج في 30 مارس الجاري بمدينة شمكير الأذربيجانية.

أفادت أذرتاج أن هاشموف التذكاري السادسة تقام بمشاركة أساتذة الشطرنج المحلييْن شهريار محمدياروف وتيمور رجبوف والبطل العالمي الحالي ماغنوس كارلسن والبطل العالمي السابق ويشواناتان أناند وأنيش جيري الهولندي ودينغ ليرن الصيني وألكساندر غريشوك الروسي وسيرغي كارياكين الروسي ودافيد ناوارا التشيكي وفيسيلين بوبالوف البلغاري.

وتأتي البطولة من احدى اقوى المسابقات العالمية من حيث هيئة المشاركين فيها برصيد الجائزة العام البالغ 100 ألف يورو.

يذكر أن فائز بطولة شمكير بالعام السابق هو البطل العالمي ماغنوس كارلسن.