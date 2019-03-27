الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الوزراء الأرميني في فيينا

باكو، 27 مارس / آذار، (أذرتاج)

تم التوصل إلى اتفاق لعقد اجتماع بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في 29 مارس في مدينة فيينا عاصمة النمسا بناء على اقتراح الرئيسين المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية أن الجانبين سيناقشان الوضع المتعلق بمعالجة نزاع قراباغ الجبلي بين أرمينيا وأذربيجان.