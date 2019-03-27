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    زيادة نقل الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب الرئيسية بنسبة 17 في المائة

    ٢٧.٠٣.٢٠١٩ [١٥‎:٤٥‎]

    باكو، 27 مارس / آذار، (أذرتاج)

    نقل 5 مليارات و270.1 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال يناير – فبراير للعام الجاري وزاد بنسبة 16.9 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 32.7 في المائة من الغاز تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- أرضروم وتم تصدير مليار و720.9 مليون متر مكعب من الغاز بذلك الخط.

    AZERTAG.AZ :زيادة نقل الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب الرئيسية بنسبة 17 في المائة
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