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    سياسة


    رئيس حرس الحدود الأذربيجاني يتفقد ميدانيا القدرات القتالية لمواقع قتالية في الحدود مع أرمينيا

    ٢٧.٠٣.٢٠١٩ [١٥‎:٤٦]

    باكو، 27 مارس (أذرتاج).

    ميدانيا تفقد رئيس جهاز حرس الحدود الأذربيجاني الجنرال إلتشين قولييف القدرات القتالية في مواقع قتالية واقعة في قازاخ في الحدود مع أرمينيا.

    أخيط الجنرال قولييف علما مفصلا بالاعمال المقامة لغرض تعزيز حرس الحدود والدفاع عن الأراضي والظروف العملية القتالية في مندقة مسئولية وحدة حرس الحدود "قازاخ".

    أعطيت توجيهات واوامر لتعزيز المواقع الدافعية في الخنادق القتالية الحدودية وتعزيز الاعمال الدفاعية الهندسية فيها.

    AZERTAG.AZ :رئيس حرس الحدود الأذربيجاني يتفقد ميدانيا القدرات القتالية لمواقع قتالية في الحدود مع أرمينيا
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