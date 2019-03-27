إنتاج حوالي 6.3 مليون طن من البترول و6 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في العاصمة

باكو، 27 مارس / آذار، (أذرتاج)

تم إنتاج 6 ملايين و371.9 ألف طن من البترول و5 مليارات و952.8 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان خلال يناير – فبراير للعام الجاري. تم شراء 3 مليارات و907 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من هذا الحجم.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن القيمة العامة للإنتاج في صناعة التعدين خلال شهر بلغت 5.4 مليار مانات وهو ارتفع بنسبة 3.1 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.