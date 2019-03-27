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    رئيس أذربيجان يعزي نظيره الايراني

    ٢٧.٠٣.٢٠١٩ [١٦:١٠]

    باكو، 27 مارس (أذرتاج).

    بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف برقية تعزية إلى رئيس جمهورية ايران الإسلامية حسن روحاني بمناسبة سقوط ضحايا حراء الكارثة الطبيعية.

    أعرب الرئيس الأذربيجاني باسمه واسم الشعب الأذربيجاني عن تعازيه ومواساته للرئيس الإيراني وأسر القتلى وذويهم وللشعب الإيراني باسره متمنيا للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.

    AZERTAG.AZ :رئيس أذربيجان يعزي نظيره الايراني
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