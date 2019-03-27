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    مقابلة منتخبي أذربيجان وقبرص

    ٢٧.٠٣.٢٠١٩ [١٦:٣٥‎]

    باكو، 27 مارس / آذار، (أذرتاج)

    ستقام مباراة أولى للمنتخب الأذربيجاني لكرة قدم الصالة تحت 19 عاما في اطار المرحلة الرئيسية من البطولة الأوروبية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد أذربيجان لكرة القدم أن منتخبنا سيقابل فريق قبرص في قصر الرياضة السلوفينية.

    ستبدأ المباراة في الساعة 22:45 بتوقيت باكو.

    AZERTAG.AZ :مقابلة منتخبي أذربيجان وقبرص
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