باكو، 27 مارس، أذرتاج نظمت البطولة الدولية للجمباز الإيقاعي بمدينة كوربل إيسون الفرنسية. أفادت أذرتاج عن بيان الاتحاد الأذربيجاني للجمباز أن البطولة مثلت فيها أذربيجان 5 رياضيات. وفي مسابقة الشباب تميزت جليلوفا بالأداء بالشريط والصوالج لتضيف برونزيتين إلى رصيد المنتخب الأذربيجاني واحتلت المركز السادس بالأداء بالحبل لتتبع بايراموفا بالمركز الخامس بالأداء بالكرة. وفي مسابقة الإناث احتلت غوديس المركز السادس بالأداء بالكرة وسوروكينا المركز السابع بالأداء بالصوالجة.

AZERTAG.AZ : أذربيجانية تحصد ميداليتين في بالطولة الدولية للجمباز الإيقاعي بفرنسا

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