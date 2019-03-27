وزير الدفاع يلتقي بنائب الأمين العام للأمم المتحدة

نيويورك، 27 مارس، أذرتاج

التقى وزير الدفاع الأذربيجاني الفريق اول ذاكر حسنوف خلال زيارته الولايات المتحدة الأمريكية بنائب الأمين العام للأمم المتحدة رئيس قسم عمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا.

أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن نائب الأمين العام لاكروا أشاد فعاليات أذربيجان في عمليات حفظ السلام خاصة في البعثة بأفغانستان ومشاركة جنود أذربيجان في جمهورية جنوب السودان امتدادا لدعم الأمن الدولي.

واكد وزير الدفاع حسنوف عن مشاعر الامتنان من المشاركة في لقاء وزاري للدول المساهمة في عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة.

وتناول الوزير الأوضاع العسكرية السياسية في المنطقة محيطا علما بقضية احتلال الأراضي الأذربيجانية في قراباغ وما حوله من قبل أرمينيا مبلغا نائب الأمين العام أن أرمينيا لا تبالي وتتجاهل متطلبات قرارات مجلس الأمن الدولي.

واكد وزير الدفاع على التزام أذربيجان بحل النزاع سلميا وفي الوقت ذاته ما زال البلد يحتفظ بنسفه الحق في تحرير أراضيها المحتلة بكل وسيلة وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

وتبادل الجانبان في اللقاء الآراء حول آفاق مشاركة البلد في عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة.