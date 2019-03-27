بطاقة باكو السياحية تكون جاهزة قبل موسم الصيف

باكو، 27 مارس (أذرتاج).

ستكون بطاقة باكو السياحية "باكو كارد" ذات الدفع المسبق في متناول السياح قبل موسم الصيف.

قال هذا مسئول وكالة الدولة للسياحة كنعان قولوزاده في حديثه مع مراسل أذرتاج.

أضاف ان البطاقات تجري طبعها حاليا. لكن هذه البطاقات سارية في مدينة باكو فقط. ربما تطبق تجربة باكو في المحافظات أيضا.

يشار الى ان هذه البطاقة الأولى من نوعها في أذربيجان وبطاقة رسمية وحيدة لمدينة باكو. ويتمكن صاحب البطاقة من الدخول مجاناً او بخصومات كبيرة لأماكن الجذب السياحي في باكو منها متاحف المدينة والمراكز الثقافية الى جانب الركوب المجاني في كل وسائل النقل العامة، بما فيها ميترو أنفاق في المدينة. علاوة على ذلك، تقدّم البطاقة خصومات وعروضا خاصة في المتاجر والمقاهي والمطاعم وغيرها من الأماكن الأخرى. وسيحصل السياح وسكان المدينة على كتيبات تتضمن أسماء وعناوين المتاجر والمحلات والمطاعم التي ستعطيهم خصومات وعروض خاصة بهذه البطاقة. وان الحافلات العاملة في 21 مسارا بباكو تستخدم نظام "باكوكارد" حاليا. في المستقبل سيتم توسيع عدد مسارات للحافلات العاملة بهذه البطاقة. كذلك سيتمكن السياح بهذه البطاقة من الاستفادة من حافلات إكسبرس متجهة من المطار إلى مركز المدينة محطة مترو أنفاق 28 مايو.

"بطاقة باكو" 3 أنواع منها الصالحة لمدة 24 ساعة (35 مانات) والصالحة لمدة 72 ساعة (60 مانات) والصالحة لمدة أسبوع واحد (90 مانات).