نائب أرميني يطرح لرئيس الوزراء سؤالا عجيبا عن التمساح والطائر

باكو، 27 مارس (أذرتاج).

وجه جيفورغ بيتروسيان النائب في البرلمان الأرميني من حزب "أرمينيا المتنامية" إلى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان سؤالا عجيبا عن التمساح والطائر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام الأرمينية أن النائب الأرميني زعم أن الشخص الذي عينه باشينيان في منصب حاكم المحافظة لا يستطيع التفريق بين كون التمساح زاحفا أم طائرا وطلب من باشنيان الرد على هذا السؤال في "ساعة الحكومة" المقام في البرلمان. كما أضاف النائب أن اختيار أشخاص لرؤساء الجامعات تم بشكل غير صحيح.

ثم سأله النائب عن انتخاب نائب غير قادر على قراءة نص خطابه من الورق في البرلمان. فلماذا يعين شخص لا يستطيع التفريق بين التمساح والطائر في منصب حاكم المحافظة؟ وسأله لماذا يعمل شخص ينتهك أخلاقيات مهنته في منصب جهاز المراقبة. ودعا بيتروسيان رئيس الوزراء لاحترام مبدأ المساواة في البلد وتعيين أشخاص في المناصب على أساس مهاراتهم وخبرتهم.

في رده على أسئلة النائب قال باشينيان انه يفهم قلقه مضيفا انه مستعد "للاستسلام" كرئيس الوزراء اذا اثبت النائب ان جميع النواب من حزبه يقدرون على قراءة النص من خطابهم.