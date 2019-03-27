قضية سلامة الأراضي احدى أولويات جورجيا مدة رئاستها مجلس أوروبا

تبيليسي، 27 مارس، أذرتاج

قالت تامار تشوقوشفيلي إن جورجيا ترأس من نوفمبر العام الحالي مجلس أوروبا وتكون قضية سلامة أراضي البلاد الأعضاء أولوية بالنسبة لجورجيا مدة رئاستها.

أفادت أذرتاج عن تشوقوشفيلي نائبة رئيس البرلمان الجورجي قولها لصحفيين إن العام الحالي نحتفل فيه الذكرى الـ20 لانضمام جورجيا إلى عضوية مجلس أوروبا كاملة الحقوق وهذا تاريخ هام بالنسبة لنا وفي مجلس أوروبا 48 عضوا ويرأس كل عضو المجلس بالتناوب الدوري وتنطلق رئاسة جورجيا المنظمة الدولية في نوفمبر وننتهز هذه الفرصة من اجل مصالح البلد.

وأضافت أن جورجيا تكثف جهودها مدة رئاستها خاصة على تحرير أراضيها المحتلة لان وحدة الأراضي مشكلة رئيسية للبلد.