جدول الجولة العشرين بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

باكو، 27 مارس، أذرتاج

تنطلق غدا مباريات الجولة الـ20 بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن الجولة تستغرق 3 أيام بين 28-30 مارس.

28 مارس، الخميس

* صبائل باكو الرديف – نفطجي باكو الرديف

الحكم رجبوف، ملعب "بائل أرينا"، باكو

* سومغايت الرديف – زاقاتالا

الحكم بايراموف، ملعب "كابتال بنك أرينا"، سومغايت

* شوالان باكو – قراداغ لوكباتان باكو

الحكم أمودلو، ملعب "أذال أرينا"، باكو

* طوران طاووس – كبز كنجة

الحكم إسماعيلي، ملعب "طاووس" المركزي، طاووس

29 مارس، الجمعة

* أقصو – الجيش الرياضي

الحكم محمدوف، ملعب "أقصو" المركزي، أقصو

* زيرة باكو الرديف – صباح باكو الرديف

الحكم محمدوف، ملعب "أذال أرينا"، باكو

30 مارس، السبت

* قراباغ أغدام الرديف – كشله باكو الرديف

الحكم الله وردييف، ملعب "أذرسون أرينا"، باكو

يذكر أن جميع مباريات الجولة تنطلق الساعة 15.00.

هذا ويتصدر ترتيب الأندية نادي الجيش الرياضي برصيد 47 نقطة ويليه سومغايت الرديف ثانيا برصيد 43 نقطة وزاقاتالا ثالثا برصيد 36 نقطة متبوعا من قبل نفطجي الرديف الذي يشاركه في نفس الرصيد. ويحتل قراباغ الرديف المركز الخامس برصيد 33 نقطة ويليه صباح الرديف برصيد 31 نقطة سادسا وكشلة الرديف سابعا برصيد 27 نقطة وشوالان ثامنا برصيد 27 نقطة وقراداغ لوكباتان تاسعا برصيد 23 نقطة وصبائل الرديف عاشرا برصيد 20 نقطة وطوران طاووس حادي عشر برصيد 16 نقطة وكبز ثاني عشر برصيد 15 نقطة وزيرة الرديف ثالث عشر برصيد 12 نقطة وأقصو رابع عشر برصيد 11 نقطة.

ويتصدر قائمة الهدافين يعقوب زاده لاعب الجيش الرياضي برصيد 16 هدفا وكاظموف لاعب زاقاتالا برصيد 13 هدفا ثانيا ونصيبوف لاعب سومغايت الرديف برصيد 10 أهداف ثالثا.