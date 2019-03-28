إنتاج نحو 340 الف طن من وقود الديزل خلال العام الجاري
AzerTAg.az
٢٨.٠٣.٢٠١٩ [١٠:٢٥]
باكو، 28 مارس / آذار، (أذرتاج)
أنتج 339.4 الف طن من وقود الديزل ومليون و199.9 ألف طن من البنزين للسيارات و53.7 ألف طن من البنزين المستعمل في الصناعة البتروكيماوية و103.5 ألف طن من الكيروسين و9.7 ألف طن من المازوت و2.4 ألف طن من زيوت التشحيم و40 ألف طن من فحم الكوك النفطي.
وأفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن إجمالي تكلفة الإنتاج في مجال المنتجات النفطية خلال الشهرين بلغ 461.1 مليون مانات، بعد أن انخفض بنسبة 0.2 في المئة في أسعار ثابتة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
وانخفض إنتاج البنزين للسيارات بنسبة 4.6 في المائة وإنتاج المازوت بنسبة 21.8 في المائة وارتفع إنتاج وقود الديزل والكيروسين والبنزين المستعمل في الصناعة البتروكيماوية.
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