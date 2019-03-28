زلزال بقوة 5 درجات يضرب مقاطعة تشينغهاي الصينية

بكين، 28 مارس / آذار، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر مدينة مانغيا بمقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين صباح اليوم الخميس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل الصيني أنه تم اكتشاف هزتين تابعتين حتى الآن، بلغت قوتهما 4.3 و3.8 درجات.

وقع مركز الهزات الأرضية على عمق 9 كيلومترات تحت سطح الأرض في الساعة 5:36 بالتوقيت المحلي.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر في الممتلكات حتى الآن.