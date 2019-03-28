الخارجية الأوكرانية تحذر المواطنين من السفر إلى الأراضي الأذربيجانية المحتلة

كييف، 28 مارس (أذرتاج).

تحذر وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان نشرته في موقعها الرسمي على شبكة الانترنت رعاياها من السفر الى الأراضي الأذربيجانية المحتلة.

جاء في البيان ان الزيارة غير القانونية الى منطقة قره باغ الجبلي الاذربيجاني والمحافظات السبع المجاورة لها (آغدام، لاتشين، كالبجار وقوبادلي وزنكيلان وجبرائيل وفضولي) ممنوعة. يقال إن السفر إلى تلك الأراضي مسموح إلا بعد الحصول على إذن الهيئات الرسمية لأذربيجان.

كما تعلن وزارة الخارجية الأوكرانية ان قيام أي شخص طبيعي وقانوني بالاعمال التجارية في تلك الأراضي المذكورة بدون اذن الحكومة الأذربيجانية ممنوع قانونيا.