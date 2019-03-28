رئيس إدارة مسلمي القوقاز يزور الشيشان

باكو، 28 مارس (أذرتاج).

سيقوم رئيس إدارة مسلمي القوقاز شيخ الإسلام الله شكور باشازاده بزيارة مدينة غروزني في 29 مارس تلبية لدعوة رئيس جمهورية الشيشان التابعة لاتحاد روسيا رمضان قديروف.

أفادت أذرتاج أن شيخ الإسلام باشازاده سيشارك في مؤتمر ديني دولي تحت شعار "الإسلام مناشد السلام والرحمة" يقام برعاية رابطة بطل روسيا احمد قديروف الاجتماعية الإقليمية ومؤسسة دعم الثقافة الإسلامية والعلم والتعليم. من المقرر ان يلقي شيخ الإسلام كلمة في المؤتمر ويجتمع مع كبار مسؤولي الدولة وأعضاء المجلس الديني الأعلى للشعوب القوقازية وكذلك الضيوف الأجانب.