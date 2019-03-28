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    الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لمواصلة أعمال إعادة بناء الطرق البرية في حي ناريمانوف بالعاصمة

    ٢٨.٠٣.٢٠١٩ [١٨:٥‎٠]

    باكو، 28 مارس، أذرتاج

    أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مرسوما في 28 مارس اليوم ينص على تمويل مواصلة إعادة بناء الطرق البرية في حي ناريماوف بالعاصمة باكو.

    وأفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري ينص على تخصيص 3ر6 ملايين مانات من الأموال المخصصة لإنشاء وإعادة بناء الطرق البرية في تقسيم نفقات استثمارات الدولة من ميزانية الدولة لعام 2019م إلى الوكالة الحكومية للطرق البرية بغية مواصلة أعمال إعادة بناء الطرق البرية بالحي المذكور.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لمواصلة أعمال إعادة بناء الطرق البرية في حي ناريمانوف بالعاصمة
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